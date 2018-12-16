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Мошенники нашли новый способ вымогательства у водителей 

BFM.RU 1 час назад
Автомобилисты Петербурга рассказали о новом способе вымогательства, придуманном мошенниками. Об этом сообщает Пятый канал.
По словам пострадавших, злоумышленники оставляют на лобовом стекле автомобилей «квитанции» за якобы нарушенные правила дорожного движения. Мошенники при этом требуют в течение нескольких дней перечислить им определенную сумму денег на интернет-кошелек, в противном случае угрожают направить доказательства «нарушений» в ГИБДД.
Представитель ГИБДД Петербурга Татьяна Сулова заверила, что вымогатели не смогут выполнить свои угрозы, поскольку в полиции не рассматриваются анонимные обращения.
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