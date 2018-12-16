Lexus стоимостью 3,2 млн руб. украли у пенсионерки на севере Москвы

В Савеловском районе столицы украли автомобиль стоимостью 3,2 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

В полицию с заявлением о краже автомобиля по адресу: 4-й Вятский пер., д. 35 обратилась 59-летняя пенсионерка.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с территории неохраняемой парковки, расположенной у дома по указанному адресу, неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице автомобиля марки Lexus RX200T. Материальный ущерб составил около 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».