В Сербии автобус вылетел с трассы и перевернулся, три человека погибли

Автобус из Македонии слетел с трассы в южной Сербии: три человека погибли, 32 пострадали, сообщает МВД

ДТП произошло около 1.45 (3.45 мск) ночью на автомагистрали близ поворота к городу Лесковац на юге Сербии. Автобус на маршруте Прилеп-Вена слетел с трассы и перевернулся.

"Три человека погибли на месте. Двадцать восемь доставлены в больницу в Лесковаце, четыре — в центр скорой помощи в городе Ниш", — информирует министерство.

По данным национального телевидения Сербии 14 человек вскоре отпустят на домашнее лечение, им предоставят транспорт до Македонии.

На месте происшествия полиция выясняет причины аварии. В ночь на воскресенье на юге Сербии шли дождь и мокрый снег.