Массовое ДТП парализовало Кутузовский

На Кутузовском проспекте разбились семь автомобилей

Семь легковушек попали в ДТП на Кутузовском проспекте. Это произошло в ночь на вторник по направлению в область, сообщает телеканал Москва 24.

По случайности на одном участке практически одновременно произошло несколько аварий. Машины буквально разметало по трассе. Есть и пострадавшие.

Как рассказал водитель Шевроле , в него врезался Мерседес , когда он стоял на остановке. По словам очевидцев, после столкновения Мерседес затормозил, но резко остановиться не смог.

Машина на скорости влетела в такси, которое ехало впереди. Пассажиров, к счастью, внутри не было. Водитель получил травмы — на лице кровь и ссадины.

До этого БМВ вылетела на встречку и врезалась сразу в два Фольксвагена . Предполагаемая виновница аварии от комментария отказалась. Она пересела в другую машину, водитель которой был недоволен появлению журналистов.

После ДТП в больницу увезли двоих человек.