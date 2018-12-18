Массовое ДТП парализовало Кутузовский

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На Кутузовском проспекте разбились семь автомобилей 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Семь легковушек попали в ДТП на Кутузовском проспекте. Это произошло в ночь на вторник по направлению в область, сообщает телеканал Москва 24.
По случайности на одном участке практически одновременно произошло несколько аварий. Машины буквально разметало по трассе. Есть и пострадавшие.
Как рассказал водитель Шевроле, в него врезался Мерседес, когда он стоял на остановке. По словам очевидцев, после столкновения Мерседес затормозил, но резко остановиться не смог.
Машина на скорости влетела в такси, которое ехало впереди. Пассажиров, к счастью, внутри не было. Водитель получил травмы — на лице кровь и ссадины.
До этого БМВ вылетела на встречку и врезалась сразу в два Фольксвагена. Предполагаемая виновница аварии от комментария отказалась. Она пересела в другую машину, водитель которой был недоволен появлению журналистов.
После ДТП в больницу увезли двоих человек.
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