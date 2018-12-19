Суд огласит приговор водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости . Дорогомиловский суд Москвы в среду огласит приговор водителю автобуса Виктору Тихонову , въехавшему в переход станции метро «Славянский бульвар» в декабре 2017 года, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 10:00. Ожидается, что суд также вынесет решение по гражданским искам о компенсации морального и физического вреда, заявленным потерпевшими и родственниками погибших.

Ранее прокурор попросил суд назначить мужчине пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Мужчина свою вину в произошедшем не признал. По словам его адвоката Равиля Саберова, обвинение было построено на показаниях заинтересованных лиц, а именно работников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, осматривавших автобус после аварии.

В конце декабря прошлого года автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» — погибли четыре человека, 11 получили травмы. После ДТП у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.

По данным Следственного комитета РФ, трагедия произошла из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа. По версии следствия, шофер Виктор Тихонов «потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства», по ошибке нажал на газ, «последовал резкий разгон до скорости не менее 23 км/ч». Кроме того, следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился в работоспособном техническом состоянии, когда Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход.

Тихонову было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), предусматривающей до семи лет лишения свободы.