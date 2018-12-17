Молодо — не только зелено, но и аварийно!

В какой степени аварийность на дорогах зависит от возраста и стажа водителя? Исследование на сей счет провел Финансовый Университет РФ, проанализировав более 100 млн полисов ОСАГО за четыре последних года.

Результаты исследования в значительной мере оказались предсказуемыми. Так, основную группу риска составляют автовладельцы 18 лет, в то время как наиболее аккуратными водителями, допускающими наименьшее число аварий, показали себя пенсионеры возрасте от 58 до 65 лет. Причем уровень риска, характерный для каждой из этих двух групп, различается в 5,9 раз!

В промежутке 18–30 лет стремление рисковать у водителей существенно снижается, но все равно остается значительным. В возрасте 47–57 лет этот процесс уже замедляется, а в промежутке 58–65 лет склонность к риску за рулем становится минимальным.

Примерно та же картина наблюдается и в отношении водительского стажа. Так, между самой неопытной частью водителей (без опыта вождения) и самой надежной группой (44 года стажа) наблюдается разрыв в 6,3 раза. Причем риск наиболее интенсивно снижается на промежутке от 0 до 18 лет стажа, а затем уже медленнее до достижения стажа в 45 лет.

Любопытный нюанс: что водители с опытом вождения два года в 20 лет рискуют больше, чем 30-летние водители с аналогичным опытом вождения. А в 40 лет водитель с тем же водительским стажем склонен к риску еще меньше. Другими словами, на аварийность влияет не столько стаж, сколько возраст.

Исследование позволит страховщикам увеличить число классов для расчета коэффициента "возраст-стаж", а, значит, точнее определить тариф и справедливую цену полиса "автогражданки" — этих классов станет 58 вместо существующих сегодня четырех. Предполагается, что в возрастной категории 22–24 года текущие коэффициенты необходимо увеличить в 1,4 — 1,9 раз, а для водителей старше 40 лет, наоборот, снизить на 20–50%.