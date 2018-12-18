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Цены промпроизводителей в РФ в ноябре выросли почти на 17% в годовом выражении 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в ноябре резко замедлили рост — до 0,7% с 3,3% в октябре, с начала года повышение цен составило 15,5%, сообщает Росстат.
При этом рост цен промпроизводителей в ноябре в годовом выражении составил 16,8%.
За отчетный месяц в добыче полезных ископаемых увеличение цен на нефтяной (попутный) газ составило 4,6%, на природный газ и газовый конденсат — 4,1%, на сырую нефть — 2,6%.
В обрабатывающих производствах наибольшее увеличение цен отмечено в производстве текстильных изделий, где на 9,4% подорожали нетканые текстильные материалы и изделия из них, кроме одежды, на 3% — прочие текстильные изделия, не включенные в другие группировки.
В производстве пищевых продуктов на 8,7% выросли цены на сахар, на 5% — на чай и кофе, на 3,6% — на хлеб и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения, на 3,3% — на крахмал и крахмалосодержащие продукты, а также приправы и пряности, на 2,4% — на продукты мукомольной и крупяной промышленности.
В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 7,3% увеличились цены на формование и обработку листового стекла, на 2,5% — на огнеупорные изделия. Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный — на 5,9%, топливо дизельное — на 3,3%, углеводороды газообразные, кроме природного газа — на 3%.
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