В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами 

ДТП с двумя пассажирскими автобусами произошло в Крыму, пострадали шесть человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.
ДТП произошло в районе села Белоглинка Симферопольского района.
"Предварительно, легковая машина остановилась перед пешеходным переходом, что и привело к столкновению сзади с ней двух ехавших автобусов. Очередность столкновения выясняется. По предварительным данным, всего пострадало шесть человек. Никто не погиб", — сказала Богославская.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.