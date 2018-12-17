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В Крыму произошло ДТП с двумя автобусами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДТП с двумя пассажирскими автобусами произошло в Крыму, пострадали шесть человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.
ДТП произошло в районе села Белоглинка Симферопольского района.
"Предварительно, легковая машина остановилась перед пешеходным переходом, что и привело к столкновению сзади с ней двух ехавших автобусов. Очередность столкновения выясняется. По предварительным данным, всего пострадало шесть человек. Никто не погиб", — сказала Богославская.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства случившегося.
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