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Фура опрокинулась в результате ДТП в Крыму 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: vk.com
Длинномерная фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия — Керчь. Инцидент произошёл недалеко от села Ленино.
По предварительной информации, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. Официальной информации о ДТП, как и данных о пострадавших пока не поступало, сообщают «Аргументы недели».
Ранее News.ru писал, что два рейсовых автобуса и легковой автомобиль попали в ДТП в Симферопольском районе Крыма. В результате инцидента на пешеходном переходе в районе села Белоглинка пострадали шесть человек. По предварительным данным, у них лёгкие травмы.
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