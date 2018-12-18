Фура опрокинулась в результате ДТП в Крыму

Длинномерная фура опрокинулась на обочину трассы Феодосия — Керчь. Инцидент произошёл недалеко от села Ленино.

По предварительной информации, грузовик выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. Официальной информации о ДТП, как и данных о пострадавших пока не поступало, сообщают «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал, что два рейсовых автобуса и легковой автомобиль попали в ДТП в Симферопольском районе Крыма. В результате инцидента на пешеходном переходе в районе села Белоглинка пострадали шесть человек. По предварительным данным, у них лёгкие травмы.