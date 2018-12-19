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Подросток на Prado устроил гонки с полицией 

Рамблер + ещё 6 5 часов назад
Фото: группа УГИБДД по СПб и ЛО ВКонтакте
В ночь на 18 декабря полиция Выборга задержала 15-летнего школьника, нарушавшего ПДД на Land Cruiser Prado. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Наряд полицейских попытался остановить Land Cruiser, но водитель решил сбежать: он развернулся, врезался в автомобиль ГИБДД и уехал. Полицейским пришлось отправиться за ним в погоню.
Водитель проехал на красный сигнал светофора, несколько раз оказывался на «встречке», поэтому инспектор ДПС применил табельное оружие. После одного выстрела вверх водитель остановился.
Полицейские выяснили, что за рулем Land Cruiser находился 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.
В результате инцидента никто не пострадал, но служебный автомобиль получил серьезные повреждения.
По данным «Невских новостей», школьник был в машине с тремя друзьями. Источник агентства рассказал, что подросток не только повредил машину ДПС, но также снес автобусную остановку.
По словам собеседника «Невских новостей», мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и почти не ходит в школу. Land Cruiser школьник угнал у своей матери, с которой у него «абсолютно потерян контакт» из-за занятости женщины.
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