19 человек пострадал в ДТП с автобусом в Барнауле

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Алтайского края.

Авария произошла в 17:25 по местному времени (13:25 по Москве) на площади Октября. По предварительным данным, водитель автобуса № 35 не справился с управлением и влетел в электроопору.

В результате ДТП травмы получили 19 человек, в том числе двое детей. Медики осмотрели пострадавших. Детей отвезли на обследование в краевую больницу № 7. У них диагностировали легкие травмы.

Семнадцать взрослых пассажиров доставили в краевую больницу № 1, сообщил сайт «Свободная Пресса». Среди них семерых госпитализировали с травмами разной степени тяжести, восемь человек обследуются, а еще двое в госпитализации не нуждаются.