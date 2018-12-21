Пять человек пострадали в ДТП под Новосибирском

Столкновение легкового автомобиля с пассажирской «Газелью» произошло в Новосибирской области. По данным регионального главка МВД, травмы в результате ДТП получили пять человек.

Виновником аварии на Пашинском шоссе стал водитель «легковушки», который выехал на полосу встречного движения. Травмы пассажиров микроавтобуса оказались незначительными: ушибы и рваные раны.

Состояние водителя легкового авто неизвестно. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что две иномарки столкнулись на трассе Курск — Борисоглебск под Воронежем. В результате погибли три жителя Белгородской области. Инцидент произошёл в Нижнедевицком районе.