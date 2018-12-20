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Шумовая разметка появится на федеральных трассах в 2019 году 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) подтвердило, что в 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах.
Шумовая разметка предполагает «нарезку» небольших кусков асфальта методом фрезерования. При выезде на такую разметку машину начинает трясти, и водитель выравнивает автомобиль
Пионерами в освоении новой технологии станут федеральные трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».
При этом преимущественное предназначение шумовой разметки — Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, на дорогах которых множество извилистых однополосных участков и серпантинов.
В настоящее время шумовая разметка на федеральных трассах не применяется, хотя имеется на некоторых участках ряда платных дорог, пишут «Известия».
Между тем в Москве эксперимент по нанесению шумовой разметки начался еще в 2013 году. Новая разметка появилась у пешеходных переходов. В ГИБДД подчеркивали, что пешеходные переходы, оборудованные виброполосами, стали значительно безопаснее: водители заблаговременно понимают, что приближаются к «зебре», и снижают скорость.
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