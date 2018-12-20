Шумовая разметка появится на федеральных трассах в 2019 году

Федеральное дорожное агентство России (Росавтодор) подтвердило, что в 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах.

Шумовая разметка предполагает «нарезку» небольших кусков асфальта методом фрезерования. При выезде на такую разметку машину начинает трясти, и водитель выравнивает автомобиль

Пионерами в освоении новой технологии станут федеральные трассы М7 «Волга» в Республике Татарстан, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 «Урал», в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

При этом преимущественное предназначение шумовой разметки — Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, на дорогах которых множество извилистых однополосных участков и серпантинов.

В настоящее время шумовая разметка на федеральных трассах не применяется, хотя имеется на некоторых участках ряда платных дорог, пишут «Известия»