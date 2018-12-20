Почему российские водители все чаще бегут с места ДТП

Число нарушителей, скрывшихся с места ДТП, в России растет с каждым годом — количество легковых автомобилей в России в 2017 году превысило 42 миллиона, а вместе с ними стали чаще происходить и аварии, в которых регулярно гибнут тысячи людей. Почему водители бегут с места происшествия, кто виноват в том, что поймать их не удается годами, и что мешает водителям оформить страховку — в материале «Газеты.Ru»

За три года, с 2015-й по 2018-й, в результате ДТП в России погибли почти 71,4 тыс. человек, ранения получили 777,5 тысяч. Таковы данные статистики ГИБДД , на которые обратило внимание издание «Проект».

В некоторых российских регионах справиться с нарушителями, по вине которых зачастую погибают люди, не удается даже властям:

в 11,4% «тяжелых» ДТП хотя бы один участник скрылся с места происшествия.

Так, в середине октября 2018 года в поселке Лиски Воронежской области столкнулись « Тойота » и « Лада Гранта », принадлежавшая таксопарку «Славяне». Несколько мужчин вышли из первого автомобиля в нетрезвом состоянии, быстро скрутили с машины номера и скрылись. В это время в «Ладе» остались раненные: таксист и два пожилых пассажира.

Все пострадавшие были госпитализированы. У пожилых супругов диагностировали сотрясение мозга и множественные порезы. У водителя него были сломаны четыре ребра, случился компрессорный удар сердца, а также пробито легкое. Два дня мужчине пришлось лежать с вставленной в грудь трубкой, через которую ему откачивали кровь из легких.

Виновники инцидента до сих пор не найдены. Кроме того, спустя три часа после происшествия спровоцировавшая инцидент машина внезапно загорелась, уничтожив все улики, пишет местное издание «Блокнот-Воронеж»

На основании статистики удалось даже составить рейтинг самых «безответственных» регионов. Так, в Омской области водители скрываются с каждого четвертого ДТП (24,8%). В Пермском крае убегает каждый пятый виновник аварии, а в Кировской области и Забайкальском крае на свободе разгуливают более 18% скрывшихся.

Как утверждают эксперты, происходит это из-за того, что водители пытаются избежать уголовной ответственности, а также, возможно, скрыть отягчающее дело алкогольное опьянение.

«Как мне видится, проблема в том, что ДТП при наезде на пешехода по сегодняшнему законодательству — это уголовная ответственность. Если есть возможность скрыться с места ДТП без последствий, то люди скрываются. Связано ли это явление с коррупцией — сказать сложно. По крайней мере, исследований по России на данную тему я не встречал.

Можно ли это явление объяснить попыткой скрыть алкогольное опьянение участника (например водителя) — вопрос дискуссионный, так как доказательств или эмпирических данных я также не встречал. Но это не значит, что таких данных нет», — заявил «Газете.Ru» научный сотрудник НИУ ВШЭ, специализирующийся на смертности и причинах ДТП, Тимур Фаттахов.

Согласно законодательству, скрывшемуся с места происшествия водителю грозит административная ответственность в виде лишения прав на срок до 1,5 лет, либо 15 суток ареста.

Если в аварии есть пострадавшие, сокрытие с места ДТП рассматривается как отдельное правонарушение.

Также для вынесения приговора существенным является, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, так как это несет за особой прибавку к сроку наказания. Водитель получает штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет, при условии, что ДТП не повлекло за собой жертв. Если пьяный водитель нанес тяжкий вред здоровью, ему грозит до четырех лет тюрьмы, а за летальный исход можно получить срок от 7 до 9 лет.

Об этих нормах стоит задуматься 44-летнему водителю BMW , который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 24-летнюю девушку в Ростове-на-Дону и скрылся с места ДТП. Однако уже через 150 м злополучного водителя задержали сотрудники ГИБДД.

«Авария произошла 13 апреля 2018 года около 16:00. Водитель BMW 530, поворачивая на улицу Верхненольную с улицы Советской, в районе дома №2 допустил наезд на пешехода, после чего скрылся, — рассказал инспектор направления пропаганды полка ДПС ГИБДД по Ростовской области Андрей Тихонравов изданию 161.Ru. — Пешеход получила травмы плеча и позвоночника, а также закрытую черепно-мозговую травму».

Тихонравов добавил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался, что, согласно установленным правилам, сыграет ему не на руку в суде. Отмечается, что всего за три дня проверок — с 12 по 15 апреля — инспекторы выявили 20 водителей управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

В то же время в 16 регионах России инициаторов «тяжелых» ДТП просто не находят — более половины водителей скрываются настолько удачно, что поймать их не могут годами.

В этом плане своеобразный рекорд поставил Севастополь: там не находят 68,5% водителей. Примерно та же ситуация в Северной Осетии и Воронежской области, а также в Санкт-Петербурге — там 61,7% «водителей без правил» остается на свободе.

Так, в мае 2015 года в поселке Ломоносов, входящем в состав Санкт-Петербурга, случилась авария, виновника которой не удалось найти до сих пор: водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Об автомобиле известно лишь то, что это был темно-синий седан.

Со временем отношение виновников ДТП к содеянному меняется мало. Так, 22 октября 2018 года в спальном районе Петербурга случилась авария с участием пассажирского автобуса. Тогда водитель на BMW на огромной скорости въехал в автобус, который совершал поворот. В салоне при столкновении находились, по разным данным, от восьми до десяти человек. Одна из пассажирок из-за сильного удара вылетела в окно и сломала позвоночник. Серьезные травмы получили еще трое человек. Согласно данным местных СМИ, правоохранительные органы установили виновников аварии, однако поймать их не удается до сих пор.

Перечисленные участники ДТП входят в число 27,2 тыс. людей, пострадавших за последние три года в авариях, в которых так и не нашли виновных. Кроме того, не найдены водители, виновные в гибели 1468 человек.

При этом в каждом десятом «тяжелом» ДТП за последние три года были выявлены проблемы со страховкой: число нарушителей выросло по стране за последние годы в два раза: с 5% до 12%. Нарушения фиксируются, если у водителя нет полиса ОСАГО, он забыл его дома или за рулем автомобиля находится человек, который не вписан в страховку. Согласно статистике, самым «не застрахованным» регионом России является Ингушетия, где более половины водителей не имеют правильно оформленного полиса ОСАГО.

В основном субъекты РФ, в которых преобладают водители без страховки, также находятся на нижних строчках в рейтинге качества жизни российских регионов. Объясняется это тем, что зачастую водители просто не могут позволить себе покупку полиса.

Кроме того, свою роль играет и отсутствие полноценного наказания за «нестраховку». Так, если ранее за нарушения норм ОСАГО полагалось снятие номеров, то теперь водителям угрожают только минимальные штрафы: 500-800 рублей. Немаловажно и то, что в случае оплаты штрафа в течение 20 дней с момента его присуждения его сумма снижается на 50%.