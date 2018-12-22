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В центре Москвы в реку упала машина 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль упал в реку в центре Москвы, водителя извлекли из блокированной машины спасатели. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Машина упала в реку на Русаковской набережной, она провалилась под лед на дно. Водитель оказался заблокирован в своем авто", — рассказал он.
По его словам на место прибыли сотрудники МЧС и автокран.
"Спасатели достали автомобиль, во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону. В итоге мужчину достали со дна живым, он передан медикам", — сказал источник.
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ДТП , МЧС
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