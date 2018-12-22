В центре Москвы в реку упала машина

Автомобиль упал в реку в центре Москвы, водителя извлекли из блокированной машины спасатели. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Машина упала в реку на Русаковской набережной, она провалилась под лед на дно. Водитель оказался заблокирован в своем авто", — рассказал он.

По его словам на место прибыли сотрудники МЧС и автокран.