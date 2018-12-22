Торопившийся водитель протаранил полицейских в Петербурге

Попытка проскочить перекресток на желтый сигнал светофора закончилась для питерского водителя серьезным столкновением с автомобилем полиции. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.

Аварии произошла около девяти часов вечера в пятницу, 21 декабря, на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов. Водитель бордового Subaru , как видно на кадрах, на высокой скорости выехал на перекресток, когда загорелся желтый сигнал светофора. Стражи порядка не успели совершить поворот налево — после удара служебную машину отбросило на несколько метров и развернуло. Что до Subaru, то он вылетел с дороги.

Помощь медиков потребовалась одному полицейскому, который оказался зажат в салоне. Его коллега и виновник ДТП в аварии не пострадали, хотя оба автомобиля получили серьезные повреждения.