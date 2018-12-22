Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торопившийся водитель протаранил полицейских в Петербурге 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: ВКонтакте/Игорь Рогачев
Попытка проскочить перекресток на желтый сигнал светофора закончилась для питерского водителя серьезным столкновением с автомобилем полиции. Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора.
Аварии произошла около девяти часов вечера в пятницу, 21 декабря, на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов. Водитель бордового Subaru, как видно на кадрах, на высокой скорости выехал на перекресток, когда загорелся желтый сигнал светофора. Стражи порядка не успели совершить поворот налево — после удара служебную машину отбросило на несколько метров и развернуло. Что до Subaru, то он вылетел с дороги.
Помощь медиков потребовалась одному полицейскому, который оказался зажат в салоне. Его коллега и виновник ДТП в аварии не пострадали, хотя оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Вести.Ru: последние новости
В Непале автобус рухнул в ущелье: погибли 16 человек ДТП в Дагестане: умер еще один пассажир "Ехал убивать": челябинский дзюдоист получил минимальный срок за пьяное ДТП
ДТП , Subaru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП под Воронежем погибли три человека
Стритрейсерша Багдасарян выступила с призывом
Как купить авто по «старой» цене1
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге26
Зачем зимой в России лучше парковаться задним ходом2
Видео
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
00:31
Любителям не оплачивать парковку приготовили «сюрприз»
Автоновости
03:25
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином
Автоновости
00:32
Массовое ДТП парализовало Кутузовский
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение