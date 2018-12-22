Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула

В Барнауле водитель Toyota Camry оказался в больнице после того, как его машину протаранил трамвай. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло утром в субботу, 22 декабря, на Красноармейском проспекте. На кадрах видно, что легковушка при повороте налево остановилась на рельсах и тут же была снесена с места трамваем, который протащил ее несколько метров, прежде чем затормозил.

"Трамвай быстро летел, а Camry, видно, его не видел и выскочил перед ним", — написал автор ролика.

Водителя легковушки доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.