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Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула 

Вести.Ru 4 часа назад
В Барнауле водитель Toyota Camry оказался в больнице после того, как его машину протаранил трамвай. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.
ДТП произошло утром в субботу, 22 декабря, на Красноармейском проспекте. На кадрах видно, что легковушка при повороте налево остановилась на рельсах и тут же была снесена с места трамваем, который протащил ее несколько метров, прежде чем затормозил.
"Трамвай быстро летел, а Camry, видно, его не видел и выскочил перед ним", — написал автор ролика.
Водителя легковушки доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.
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ДТП , Видео , Toyota , Toyota Camry
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