На Ставрополье в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, один попал в реанимацию в результате столкновения двух легковых машин на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля КIА, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Невинномысска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. В результате ДТП 2 пассажира КIА (мужчина и женщина) от полученных травм скончались. Водитель КIА — женщина — с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию", — говорится в сообщении.

Водитель и три пассажира Skoda, также доставлены в лечебное учреждение, где их осматривают врачи, предположительно, незначительные травмы получил пассажир, отметили в УГИБДД.