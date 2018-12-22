На Ставрополье в ДТП погибли два человека 

Два человека погибли, один попал в реанимацию в результате столкновения двух легковых машин на Ставрополье, сообщает УГИБДД по региону.
"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля КIА, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Невинномысска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. В результате ДТП 2 пассажира КIА (мужчина и женщина) от полученных травм скончались. Водитель КIА — женщина — с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию", — говорится в сообщении.
Водитель и три пассажира Skoda, также доставлены в лечебное учреждение, где их осматривают врачи, предположительно, незначительные травмы получил пассажир, отметили в УГИБДД.
"Сопутствующим факторами ДТП стали туман и мокрая проезжая часть. Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение транспорта на месте ДТП не затруднено", — отметили в УГИБДД.