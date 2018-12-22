Во Владимире в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, пять пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей во Владимире, сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

"Двадцать второго декабря около 6.30 на 34-м километре автодороги М-7 "Волга", подъезд к городу Иваново, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств… В результате ДТП водитель автомобиля Kia Optima и его пассажир погибли, два пассажира автомобиля Kia Optima, а также водитель автомобиля Mercedes Benz с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Optima по пути из Иваново во Владимир выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, после чего Mercedes Benz столкнулся с автомобилем Ford Focus , который ехал из Владимира.

Сообщается, что пассажиру Mercedes Benz и водителю Ford Focus медицинская помощь оказана амбулаторно.

По факту ДТП назначено проведение проверки. В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено, добавляется в сообщении.