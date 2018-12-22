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Во Владимире в ДТП погибли два человека 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли, пять пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей во Владимире, сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.
"Двадцать второго декабря около 6.30 на 34-м километре автодороги М-7 "Волга", подъезд к городу Иваново, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств… В результате ДТП водитель автомобиля Kia Optima и его пассажир погибли, два пассажира автомобиля Kia Optima, а также водитель автомобиля Mercedes Benz с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Optima по пути из Иваново во Владимир выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Benz, после чего Mercedes Benz столкнулся с автомобилем Ford Focus, который ехал из Владимира.
Сообщается, что пассажиру Mercedes Benz и водителю Ford Focus медицинская помощь оказана амбулаторно.
По факту ДТП назначено проведение проверки. В настоящее время движение на данном участке дороги восстановлено, добавляется в сообщении.
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ДТП , Kia , Ford Focus , Kia Optima
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