Бывшую девушку Овечкина объявили в розыск

Бывшую девушку нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерию Соколову разыскивает полиция после того, как она попала в ДТП, скрывшись после этого с места происшествия, сообщает «Москва 24»

В отношении нее возбуждено административное дело. Ее могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет.

6 декабря на Новорижском шоссе девушка, ехавшая на внедорожнике, вылетев из-за поворота, врезалась в лобовом столкновении в другую машину. В ней находилась женщина на последних сроках беременности. По словам очевидцев, Соколова была пьяна. Позже выяснилось, что в тот же день незадолго до этой аварии она попала еще в одно ДТП на Новорижском шоссе.

По словам Сергея Федосеева, водителя автомобиля, в который врезалась экс-девушка форварда «Кэпиталз», она «уходила от той аварии, выехала на встречку» и врезалась в них.