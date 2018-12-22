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Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео 

Мослента 3 часа назад
Два автомобиля столкнулись на МКАД и загорелись. Видеозапись произошедшего была опубликована в субботу, 22 декабря, на странице сообщества «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».
На записи видны очертания транспортных средств, охваченных огнем.
«Очевидцы сообщают, что водитель "Газели" не справился с управлением, его развернуло, и в него врезалось такси», — говорится в подписи к видео. О последствиях инцидента не сообщается.
В ноябре в сети было опубликовано видео с горящим рейсовым автобусом. Автомобиль проехал несколько десятков метров, прежде чем остановиться.
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