Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео

Два автомобиля столкнулись на МКАД и загорелись. Видеозапись произошедшего была опубликована в субботу, 22 декабря, на странице сообщества «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На записи видны очертания транспортных средств, охваченных огнем.

«Очевидцы сообщают, что водитель "Газели" не справился с управлением, его развернуло, и в него врезалось такси», — говорится в подписи к видео. О последствиях инцидента не сообщается.

В ноябре в сети было опубликовано видео с горящим рейсовым автобусом. Автомобиль проехал несколько десятков метров, прежде чем остановиться.