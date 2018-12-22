На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) у съезда на Комсомольский проспект произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи.
По предварительным данным, грузовик врезался в скорую помощь и легковой автомобиль. Обе машины оказались прижаты к отбойнику. Из-за ДТП перекрыт съезд с ТТК на Комсомольский проспект.
В результате аварии пострадали два человека — фельдшер скорой помощи и, предположительно, пациент, которого везла машина экстренной службы, сообщает РЕН ТВ.
На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.
В ночь на 22 декабря произошло ДТП на Русаковской набережной: легковой автомобиль пробил ограждение и едва не упал в Яузу. Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли водителя машины из воды и передали его для осмотра врачам.