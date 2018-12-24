В Приморье машина с людьми провалилась под лед, погиб ребенок

Машина с людьми провалилась под лед на реке Раздольная в Приморье, четверо спаслись, ребенок погиб, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ

"Двадцать третьего декабря в 18.50 хбр (11.50 мск)… поступило сообщение о том, что на реке Раздольная при выезде на лёд ушёл под воду автомобиль с водителем и пассажирами. Четверо человек спаслись. В машине остался ребенок", — говорится в сообщении.

На место отправились спасатели с водолазным оборудованием и психолог МЧС. В 22.10 местного времени тело ребёнка извлекли из салона автомобиля, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. С родителями провели работу.

Спасатели предупреждают, что выезд автотранспорта на лед запрещен, так как это опасно для жизни.