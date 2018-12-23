Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин

Нетрезвый мужчина протаранил десятки машин на парковке

В Подмосковье пьяный водитель в одних трусах поочередно протаранил десятки автомобилей на парковке. Видео происшествия появилось в соцсетях. Из окна многоэтажки ролик сняли шокированные местные жители.

«Предновогодний подарок» — пьяный мужчина разбил около 20 машин на Дергаевской», — так озаглавили ролик авторы.

На кадрах видно как на парковке возле жилой многоэтажки пьяный водитель разбивает несколько автомобилей, пытаясь выехать со стоянки.

В конце-концов водитель смогу выбраться на дорогу, но поехал по встречной полосе и врезался в машину. Свидетели ДТП вызвали полицию, после чего приключения дебошира закончились.

На следующем ролике полицейский поднимает лежащего на снегу пьяного, нечленораздельно мычащего водителя без брюк. Из одежды на нетрезвом виновнике ДТП только куртка, носки и трусы.

«Ты нормальный вообще?», — спрашивает у водителя свидетельница инцидента.

Ответить он не в состоянии.

Официальных комментариев о ДТП в Раменском пока нет. Видео вызвало шквал эмоций в соцсетях.