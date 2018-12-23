Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссер Светлана Баскова пострадала в ДТП со скорой в Москве 

Москва24 + ещё 8 3 часа назад
Фото: телеканал Москва 24
Кинорежиссер и сценарист Светлана Баскова пострадала в крупном ДТП на ТТК с участием скорой помощи, передает телеканал Москва 24.
Вечером 22 декабря ей стало плохо за рулем на трассе, она вызвала скорую помощь. Из-за боли в сердце Баскова остановилась, и врачи стали помогать ей прямо на дороге.
Тогда другой автомобиль спровоцировал занос крупногабаритной фуры. Она ударилась в машину скорой помощи и автомобиль Басковой. В результате случившегося пострадала сама режиссер и еще несколько человек, включая бригаду медиков. Некоторых из них госпитализировали.
Ранее сообщалось, что грузовик, легковушка и автомобиль скорой помощи столкнулись на съезде на Комсомольский проспект с ТТК. Из-за аварии два транспортных средства оказались прижаты к отбойнику. Из-за произошедшего в районе произошедшего перекрывали движение.
Москва24: последние новости
Авария с участием скорой произошла в центре Москвы Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе Три человека пострадали в ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье
ДТП , Светлана Баскова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском
Готовится отзыв партии мотоциклов Husqvarna
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин6
MAN и KH-Kipper представили новый самосвал
Yamaha показала новый мотоцикл
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение