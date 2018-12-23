Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Авария произошла в пятницу, однако известно о ней стало сегодня. "21 декабря в районе дома 28 по Дергаевской улице, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил 14 автомобилей. На него составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", — сказали в ведомстве.
Пострадавших в результате аварии нет, проводится проверка.
ТАСС: последние новости
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области Два частных дома загорелись в Новой Москве Прокуратура на Урале проверяет информацию о конфликте инвалида и кондуктора в автобусе
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие присадки вредят дизельным моторам?
Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани
«ГАЗ» разрабатывает концепт фургона «Волга»
Причины полюбить отечественную «Волгу»1
Почему россияне любят побитые автомобили
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение