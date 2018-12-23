Пьяный водитель протаранил 14 автомобилей в Раменском

Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил 14 машин в подмосковном Раменском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла в пятницу, однако известно о ней стало сегодня. "21 декабря в районе дома 28 по Дергаевской улице, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил 14 автомобилей. На него составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения")", — сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате аварии нет, проводится проверка.