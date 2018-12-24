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Внедорожник рухнул с обрыва на Кубани: есть жертвы 

ТК «Звезда» + ещё 6 3 часа назад
Фото: yeisk info, Youtube
Два человека погибли в Ейском районе Краснодарского края после падения внедорожника в обрыв.
В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате чего погибли два пассажира.
Как сообщает «Ейск. Инфо», ДТП произошло 22 декабря. Мужчины направлялись на охоты в лиманы Ейска. Однако из-за тумана в районе поселка Шиловка водитель не заметил обрыв и автомобиль вылетел с дороги. В результате чего погибли 58-летний и 63-летний пассажиры УАЗа.
Отмечается, что 63-летнему водителю внедорожника удалось выжить. Мужчину госпитализировали.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшедшего.
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