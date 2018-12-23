Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани

Два человека погибли в результате ДТП с участием внедорожника в Ейском районе Краснодарского края. УАЗ сорвался в обрыв.

Инцидент произошёл в нескольких километрах от посёлка Шиловка. Трое мужчин ехали охотиться в лиманы Ейска. Из-за тумана водитель не заметил обрыв, и машина сорвалась вниз.

Оба погибших оказались пассажирами. Водитель с травмами госпитализирован, сообщает « Российская газета » со ссылкой на региональный главк МВД

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, как сообщал News.ru, в горах Северной Осетии в обрыв сорвался автомобиль, в которой ехала семья из четырёх человек. Трое из них погибли на месте.