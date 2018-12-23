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Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Два человека погибли в результате ДТП с участием внедорожника в Ейском районе Краснодарского края. УАЗ сорвался в обрыв.
Инцидент произошёл в нескольких километрах от посёлка Шиловка. Трое мужчин ехали охотиться в лиманы Ейска. Из-за тумана водитель не заметил обрыв, и машина сорвалась вниз.
Оба погибших оказались пассажирами. Водитель с травмами госпитализирован, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный главк МВД.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее, как сообщал News.ru, в горах Северной Осетии в обрыв сорвался автомобиль, в которой ехала семья из четырёх человек. Трое из них погибли на месте.
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ДТП , УАЗ , МВД , "Российская газета"
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