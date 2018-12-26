ГИБДД назвала число погибших в ДТП россиян

Показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями.

Данные за 2018 год опубликовал на своём сайте Главное Управление ГИБДД РФ

Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тысячи в ДТП, в которых свыше 16 тысяч человек погибли, ещё 193 тысячи россиян получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами аварий стали нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу и нарушения правил проезда перекрёстков, информирует «Ридус»