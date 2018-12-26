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ГИБДД назвала число погибших в ДТП россиян 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями.
Данные за 2018 год опубликовал на своём сайте Главное Управление ГИБДД РФ.
Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тысячи в ДТП, в которых свыше 16 тысяч человек погибли, ещё 193 тысячи россиян получили травмы различной степени тяжести.
Основными причинами аварий стали нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу и нарушения правил проезда перекрёстков, информирует «Ридус».
Как ранее заявлял спецпредставитель президента по вопросам транспорта Сергей Иванов — государственная система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала одной из причин снижения смертности на российских дорогах. По его словам, за неполные три года работы системы экстренные службы с её помощью более 22 тысяч раз передали информацию о ДТП. Из них 12 тысяч вызовов были сделаны автоматически, писал News.ru.
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ДТП , Сергей Иванов , ГИБДД , Ридус
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