Мать погибшего в ДТП подростка просит Путина отменить указ о помиловании

Глава государства помиловал полковника ФСБ в отставке Виктора Свободина. Как стало известно Business FM , мать сбитого им подростка направила президенту телеграмму. Она пишет, что региональный совет по помилованию поверхностно изучил дело и принял несправедливое решение

Мать погибшего в ДТП подростка Надежда Сухинина 24 декабря направила телеграмму Владимиру Путину (копия есть в распоряжении Business FM). В ней она просить приостановить действие указа президента о помиловании 68-летнего полковника ФСБ в отставке Виктора Свободина. Как призналась радиостанции Сухинина, потерявшая единственного ребенка, она была шокирована тем, что виновник аварии, получивший довольно мягкий срок и не отсидевший даже года в колонии, должен скоро выйти на свободу.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании пяти осужденных. Он должен вступить в силу уже 30 декабря. Одним из них оказался ветеран войны в Афганистане 68-летний Виктор Свободин. Его уголовному делу СМИ посвятили лишь несколько строчек: признал вину и компенсировал потерпевшим ущерб. Но, как выясняется, это вовсе не так, а назвать поведение Свободина достойным вряд ли возможно.

В телеграмме на имя Владимира Путина мать погибшего Ярослава Сухинина Надежда Леонидовна указывает, что региональная комиссия по помилованию недолжным образом изучила досье осужденного. «Категорически заявляю: в суде первой инстанции Свободин вину не признал! Мне как матери погибшего ни единого рубля в качестве компенсации за утрату близкого родственника, единственного сына, не заплатил», — указала она. Сухинина отмечает: ряд интернет-СМИ исказили обстоятельства уголовного дела, написав, что у подсудимого якобы есть несколько детей, в том числе несовершеннолетние. Про второго пострадавшего в аварии будто и вовсе забыли.

Лихачество по дороге на дачу

ДТП с участием Виктора Свободина произошло 8 июля 2016 года около 23:00 в районе деревни Никифорово Щелковского района Подмосковья. В тот вечер Свободин ехал с женой на дачу на своем Nissan X-Trail. Совершая левый поворот, он выехал на встречку и буквально снес питбайк Kayo — маленький китайский мотоцикл, за рулем которого сидел 16-летний Ярослав Сухинин и его 18-летний приятель по даче, студент-медик Роман Хрусталев. Мотоциклист был в шлеме, но удар был такой силы, что он умер мгновенно. Пассажира же с тяжелыми травмами (переломы бедра, большой берцовой кости, руки, черепно-мозговая травма) удалось спасти.

В ходе расследования было установлено, что водитель внедорожника пересек сплошную, не дождавшись, когда разделительная полоса уйдет в разрыв — проще говоря, слихачил. Об этом говорил и след маслянистой жидкости, который начинался раньше разрыва в дорожной разметке. В результате Nissan сбил мотоциклиста, который просто не мог избежать столкновения.

Виктору Свободину вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Поскольку эта статья считается преступлением по неосторожности, водителя арестовывать не стали. Свою вину он признал частично, но фактически ее отрицал, пытаясь переложить вину за аварию на мотоциклиста — мол, он не включил переднюю фару.

И хотя Свободину грозило до пяти лет колонии, прокурор просил для него четыре года, а Щелковский городской суд 11 мая 2017 года дал и того меньше — три года заключения в колонии-поселении. Туда он отправился лишь в феврале 2018 года после апелляции. Мособлсуд оставил приговор в силе.

Шоу в зале суда

«Он семь месяцев затягивал апелляционное рассмотрение, так как не подавал расширенную жалобу, периодически предоставлял суду больничные, — вспоминает представлявший интересы потерпевших адвокат Юрий Алексеенко. — Видимо, он ждал амнистию, думал, она будет к выборам президента, но не дождался. А сейчас он, вероятно, ждал амнистию ко Дню Конституции, но прошение о помиловании подал заранее».

По словам Надежды Сухининой, в суде как первой, так и второй инстанции Свободин вел себя дерзко, а в апелляции устроил настоящее шоу. «В Мособлсуд он пришел в черном костюме, в темной рубашке, показательно надев орден Красной Звезды. Процедил: „Простите, извините“, — рассказывает она. — На этом бы ему надо было сеть и замолчать. Но он, как в кино, достал из кармана пиджака лампочку, которую вставляют в габариты. У него была версия, что у мотоцикла не было головного освещения, поэтому он его не заметил. Тем самым он продолжил гнуть свою линию о невиновности».

Мать погибшего подростка отмечает, что в рамках расследования был проведен следственный эксперимент. Он установил, что хоть со светом мотоцикла, хоть без, Свободин, находясь за рулем Nissan X-Trail, при включенных фарах своего автомобиля должен был заблаговременно увидеть белый мотоцикл с водителем в белом шлеме.

За смерть сына Свободин предложил заплатить Сухининой компенсацию в 150 тысяч рублей. Но мать сочла это издевательством и подала иск на 2 млн 6 ноября 2018 года Люблинский суд Москвы удовлетворил его частично, постановив взыскать в ее пользу около 500 тысяч рублей. В эту сумму вошла компенсация морального вреда, расходы на услуги адвоката и погребальные услуги. Но и это решение защита офицера-афганца обжаловала. Второму потерпевшему Роману Хрусталеву виновник аварии выплатил на следствии 100 тысяч рублей, а еще 250 тысяч его обязал выплатить пострадавшему Щелковский городской суд.

Надежда Сухинина призналась, что потрясена указом о помиловании. По ее словам, никаких несовершеннолетних детей у Свободина нет, а его дочери в этом году исполнилось 19 лет. «Я и на суде говорила, что он вел себя трусливо и подло. Его основное желание с момента трагедии было свалить вину на ребят, выгородить себя всеми возможными способами. Это выглядело настолько отвратительно. Его вина была налицо. По повреждениям мотоцикла было видно, что это было лобовое столкновение», — сказала она Business FM.

В тот злополучный вечер Ярослав отдыхал с друзьями по даче. Они жгли костры и решили съездить в магазин, который находился буквально в 900 метрах. Мальчик закончил первый курс автотехнического колледжа, через три недели ему должно было исполниться 17 лет. «Он был хорошим ребенком, закончил музыкальную школу по классу трубы, с 11 лет учился в автомотошколе, участвовал во всех соревнованиях, занимал призовые места. Он увлекался этим. Ему нравилось чинить, и у него это получалось, и собирался быть автомехаником», — вспоминает мать.

Пенсионер с двумя внедорожниками

По словам Сухининой, удивительно, что дело вообще дошло до суда. «Изначально, еще на месте ДТП, Свободин вел себя так, будто ему ничего не будет, демонстрировал: кто он, а кто этот мальчик! Он пытался придумать версию о том, что они ехали с второстепенной дороги, как будто он повернул со второстепенной дороги, а там дети, — рассказывает она. — Это было настолько отвратительно. Я сама за рулем с 1998 года. Все было настолько очевидно, что даже я в том состоянии, держа своего мертвого сына на руках, и то все понимала. И люди, которые останавливались, говорили, что все понятно: он ехал, срезал поворот, был на встречке и не пропустил Ярослава».

В преддверии процесса она узнала, что у Свободина помимо Nissan X-Trail был еще один внедорожник Nissan Qashqai , а подсудимый, представлявшийся неработающим пенсионером, был руководителем ЧОП. Зайдя на сайт «Автокод», Сухинина поразилась, сколько нарушений числилось за водителем. «Этот дедушка за четыре или пять месяцев умудрился схлопотать пять или шесть штрафов за нарушение ПДД, а последний штраф ему выписали за час до аварии. Потом, мне рассказывали друзья, он переписал Nissan Qashqai на супругу», — рассказала она.

Сухинина надеется, что Владимир Путин приостановит действие своего указа. «Пусть проверят все документы, поймут, что это ошибка и такой человек не достоин такой чести», — сказала она. Сухинина отмечает, что есть масса аналогичных дел, когда подростки попадают в аварии, а дела в отношении виновников ДТП разваливаются. Главное, чтобы водитель не был пьян.

По ее мнению, виновнику гибели ее сына и так назначили более чем гуманный срок, ведь, отсидев всего треть наказания — год из трех, Свободин уже вскоре мог просить об условно-досрочном освобождении, но теперь его должны выпустить уже перед Новым годом. «Такого быть не должно. Не может быть. Мы столько боролись, чтобы человек понес заслуженное наказание. Оно небольшое по сравнению с нашим горем. Наша жизнь разрушена, моего сына больше нет. А получается, что виновник остался безнаказанным», — не скрывает слез женщина.

В свою очередь, представлявший интересы потерпевшей Юрий Алексеенко недоумевает, как Свободину удалось добиться помилования. Адвокат отмечает, что после того, как был упразднен совет по помилованию при президенте и появились региональные комиссии, количество помилованных с нескольких тысяч человек за год упало до единиц. «В 2016 году было помиловано несколько тысяч человек, в 2017 году — четыре человека, а в этом — пять. Ничего себе спад! И вот вопрос: как при таком жестком отборе Свободин смог попасть в число помилованных?» — недоумевает представитель потерпевшей.

B своей телеграмме Владимиру Путину Надежда Сухинина просит не только приостановить действие его указа, но и пересмотреть выводы комиссии по помилованию, отказав осужденному в его просьбе.