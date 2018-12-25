Автомобиль въехал в толпу у ночного клуба в Ливерпуле. Видео

В Ливерпуле около бара Diablos автомобиль Ford Kuga сбил несколько человек около 2:45 утра накануне католического Рождества. Об этом сообщила Daily Star

На перекрестке улиц Слейтер и Болд-стрит автомобиль врезался в группу из пяти молодых людей, которые шли с рождественской вечеринки.

Полиция задержала 19-летнего водителя по подозрению в причинении серьезной травмы в результате опасного вождения. На месте происшествия он не остановился.

Двое человек госпитализированы. Одни из них получил незначительные повреждения лица, другой — серьезную травму.