На Кубани в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП в Кавказском районе, полиция организовала проверку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00.50 мск поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, на 115-м километре автодороги Темрюк–Краснодар-Ставрополь водитель "ГАЗ-31105" выехал на "встречку" и столкнулся с Peugeot Boxer. "В результате ДТП оба водителя, а также трое пассажиров ГАЗа и еще один несовершеннолетний пассажир Peugeot погибли на месте автоаварии. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении. Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона главка. В ликвидации последствий ДТП задействовано всего 24 человека.