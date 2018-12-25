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На Кубани в ДТП погибли шесть человек 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Шесть человек погибли в ДТП в Кавказском районе, полиция организовала проверку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00.50 мск поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, на 115-м километре автодороги Темрюк–Краснодар-Ставрополь водитель "ГАЗ-31105" выехал на "встречку" и столкнулся с Peugeot Boxer.
"В результате ДТП оба водителя, а также трое пассажиров ГАЗа и еще один несовершеннолетний пассажир Peugeot погибли на месте автоаварии. В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении.
Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона главка. В ликвидации последствий ДТП задействовано всего 24 человека.
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ДТП , Видео , Peugeot , Peugeot Boxer , МЧС , МВД
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