На Колыме двух человек заблокировало в автомобиле после ДТП

Спасатели во вторник вылетели на вертолете из Магадана на трассу Палатка-Кулу-Нексикан к месту ДТП, где в автомобиле оказались заблокированы два человека, сообщил представитель ГУМЧС России по региону. "Сегодня утром на 89 километре трассы "Палатка-Кулу-Нексикан" перевернулся грузовик, двое человек оказались заблокированными в кабине. К месту прибыли автоинспекторы, они помогли выбраться одному человеку. Второму помочь не смогли. Ситуация осложняется тем, что сейчас там очень холодно, температура ниже сорока градусов мороза", — рассказал собеседник агентства. По его словам, первого спасенного сразу же увезли в больницу в поселок Усть-Омчуг.