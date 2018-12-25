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На Колыме двух человек заблокировало в автомобиле после ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели во вторник вылетели на вертолете из Магадана на трассу Палатка-Кулу-Нексикан к месту ДТП, где в автомобиле оказались заблокированы два человека, сообщил представитель ГУМЧС России по региону.
"Сегодня утром на 89 километре трассы "Палатка-Кулу-Нексикан" перевернулся грузовик, двое человек оказались заблокированными в кабине. К месту прибыли автоинспекторы, они помогли выбраться одному человеку. Второму помочь не смогли. Ситуация осложняется тем, что сейчас там очень холодно, температура ниже сорока градусов мороза", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, первого спасенного сразу же увезли в больницу в поселок Усть-Омчуг.
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ДТП , МЧС , ГИБДД
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