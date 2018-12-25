В Краснодарском крае при аварии с фургоном погибли шесть человек

Шесть человек погибли в ДТП на 115-м километре дороги из Темрюка в Ставрополь. Водитель «Волги» выехал на встречку, столкнувшись с фургоном. Оба шофера погибли, также жертвами стали пассажиры. На кадрах с места происшествия видно, что легковой автомобиль полностью разбит после лобового столкновения.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Кавказском районе Краснодарского края. Шесть человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и фургона на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу управления регионального МВД

37-летний водитель ГАЗ-31105 «Волга» выехал на встречную полосу, лоб в лоб столкнувшись с фургоном Peugeot Boxer, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Оба водителя погибли. Кроме того, авария унесла жизни трех пассажиров «Волги» и сидевшего на пассажирском месте фургона подростка.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. На опубликованных с места трагедии кадрах видеосъемки видно, что «Волга» практически полностью уничтожена после лобового столкновения. Причины инцидента устанавливаются.

В начале декабря в Краснодарском крае в результате ДТП погибли три человека, два ребенка получили ранения. Легковой автомобиль и фура столкнулись лоб в лоб на 78 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

Спустя неделю в Республике Дагестан три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика. ДТП произошло возле населенного пункта Рыбалко Кизлярского района. Накануне в Дагестане произошло еще происшествие — в результате падения микроавтобуса «Газель» в кювет пострадали 13 человек, все они были госпитализированы. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

В 2017 году Госавтоинспекция (ГИБДД) установила, что каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В ГИБДД отмечают, что по встречной полосе зачастую гоняют нетрезвые водители. По данным ведомства,

18,5% водителей, которые совершили выезд на полосу встречного движения и попали в ДТП, находились в состоянии опьянения либо имели его признаки, но отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Верховный суд РФ в свою очередь дал список пунктов КоАП, при которых водитель без исключений понесет наказание за выезд на встречную полосу при наличии знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», встречной «Дороги с полосой для маршрутных транспортных средств», «Направление движения по полосам», а также при нарушении направления движения под знаком «Круговое движение» и при наличии разметки, разделяющей полосы движения.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь нулевого уровня смертности из-за дорожно-транспортных происшествий к 2030 году. Об этом говорится в подписанном президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», отмечает НСН.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах России, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу».

Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах М7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» из Москвы в Волгоград, М-5 на Урале, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум. По принципу действия шумовые полосы чем-то напоминают «лежачих полицейских». Эта разметка может быть нанесена двумя способами: накладками из термопластика или бетона, либо же выемками, то есть разрезанием дорожного полотна.

Кроме шумовых полос, Минтранс предлагает сделать нормой приподнятые над трассой пешеходные переходы. В этом случае, водители будут вынуждены тормозить перед «зебрами», что должно защитить людей. В 2018 году более 30% наездов автомобилей на пешеходов произошли на пешеходном переходе, 12 тыс. человек получили травмы, 600 случаев закончились смертью пострадавших.

Переходы приподнимут над уровнем проезжей части, сделав их более похожими на «лежачих полицейских», при этом в разы более широкими.