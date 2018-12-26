В минтрансе Дагестана заявили, что власти рассматривают несколько версий, объясняющих обрушение моста в Буйнакске. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отметили в ведомстве, никаких проблем с транспортным движением в настоящее время нет. На месте работает комиссия, занимающаяся выяснением обстоятельств произошедшего.
"Имеется несколько версий причины обрушения, окончательные выводы будут установлены по итогам работы экспертной комиссии", — отметили в ведомстве.
Уточняется, что на устранение последствий обрушения моста уйдет от трех до пяти дней.
Ранее СК завел дело по факту обрушения моста в Дагестане.