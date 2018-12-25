В Подмосковье электричка сбила подростка 

Электричка, ехавшая из Петушков в Москву, сбила в Подмосковье подростка, переходившего пути, он в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Электропоездом Петушки — Москва травмирован подросток 2004 года рождения на станции "Салтыковская". По предварительной информации, он переходил по настилу, оступился и упал перед приближающимся электропоездом", — сказали в пресс-службе.
Добавляется, что юноша доставлен в больницу, полицейские проводят проверку.