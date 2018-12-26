В Турции произошло два крупных ДТП с автобусами

По меньшей мере три человека погибли и 55 получили в результате двух ДТП с автобусами в Турции в среду, сообщает газета Daily Sabah.

Одно из ЧП произошло в центральной части Турции в районе города Кыршехир. Из-за сильного снегопада автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли по меньшей мере 3 человека, включая ребенка. Еще 35 человек получили ранения. Как сообщили местные власти, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Аналогичный инцидент произошел недалеко от Анкары. В результате ДТП пострадали 20 человек.