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В Турции произошло два крупных ДТП с автобусами 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере три человека погибли и 55 получили в результате двух ДТП с автобусами в Турции в среду, сообщает газета Daily Sabah.
Одно из ЧП произошло в центральной части Турции в районе города Кыршехир. Из-за сильного снегопада автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли по меньшей мере 3 человека, включая ребенка. Еще 35 человек получили ранения. Как сообщили местные власти, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.
Аналогичный инцидент произошел недалеко от Анкары. В результате ДТП пострадали 20 человек.
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