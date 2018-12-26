ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП

В Домодедово машина протаранила КПП

В среду, 26 декабря, в московском аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, в результате ДТП травмы получили два человека (предположительно, сотрудники охраны аэропорта). Они госпитализированы.

По предварительной информации, автомобиль принадлежит одному из каршеринговых сервисов.

«Москва 24» отмечает, что водитель авто мог не справиться с управлением из-за гололеда.

По данным Telegram-канала Mash, водитель врезался в КПП после нападения грабителей. Mash утверждает, что в этом авто перевозили десять миллионов рублей. В аэропорту на машину напали грабители и вытащили сумку с деньгами. В момент нападения водитель резко вывернул руль, что и стало причиной аварии.