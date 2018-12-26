ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП

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В Домодедово машина протаранила КПП 

Рамблер + ещё 37 3 часа назад
В среду, 26 декабря, в московском аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.
По данным канала, в результате ДТП травмы получили два человека (предположительно, сотрудники охраны аэропорта). Они госпитализированы.
По предварительной информации, автомобиль принадлежит одному из каршеринговых сервисов.
«Москва 24» отмечает, что водитель авто мог не справиться с управлением из-за гололеда.
По данным Telegram-канала Mash, водитель врезался в КПП после нападения грабителей. Mash утверждает, что в этом авто перевозили десять миллионов рублей. В аэропорту на машину напали грабители и вытащили сумку с деньгами. В момент нападения водитель резко вывернул руль, что и стало причиной аварии.
ДТП , Автоновости , Видео , Аэропорт Домодедово
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