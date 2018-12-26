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Названо число погибших в ДТП россиян в 2018 году 

Ридус 1 час назад
Фото: © visualhunt.com
В 2018 году на российских дорогах в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли более 16 тысяч человек
Согласно статистике, за 11 месяцев нынешнего года в России произошло более 151 тысячи ДТП. В этих происшествиях погибли 16,4 тысячи человек.
Кроме того, около 193 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.
Как отмечают в ГИБДД РФ, показатель смертности в ДТП стал меньше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сообщении ведомства также отмечается, что основными причинами аварий были нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу и нарушения правил проезда перекрестков.
Как ранее писал «Ридус», начальник Госавтоинспекции МВД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час.
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