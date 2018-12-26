Названо число погибших в ДТП россиян в 2018 году

В 2018 году на российских дорогах в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли более 16 тысяч человек

Согласно статистике, за 11 месяцев нынешнего года в России произошло более 151 тысячи ДТП. В этих происшествиях погибли 16,4 тысячи человек.

Кроме того, около 193 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают в ГИБДД РФ , показатель смертности в ДТП стал меньше на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении ведомства также отмечается, что основными причинами аварий были нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям на дороге, выезд на встречную полосу и нарушения правил проезда перекрестков.