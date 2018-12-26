Лобовое столкновение двух BMW произошло на Кутузовском проспекте

Водитель BMW предпочел лобовое столкновение удару в задний бампер. Видеозапись аварии опубликовал телеграм-канал «ДТПшка».

По его данным, инцидент произошел сегодня около 12:30 на Кутузовском проспекте.

На опубликованной каналом записи с городской камеры наблюдения видно, что либо водитель BMW слишком разогнался, либо водитель ехавшей впереди машины остановился неожиданно для него.

BMW, двигавшийся по крайней левой полосе, попытался избежать столкновения с впередиидущей машиной и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся лоб в лоб с седаном BMW золотистого цвета.

После этого «БМВ» слегка задевает еще одну машину, а та, в свою очередь, еще одну.

По информации телеграм-канала, всего в результате ДТП повреждения получили четыре автомобиля и один человек, который был доставлен в больницу. Канал не уточнил, кто он и в каком состоянии находится.