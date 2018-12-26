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Лобовое столкновение двух BMW произошло на Кутузовском проспекте 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Mash
Водитель BMW предпочел лобовое столкновение удару в задний бампер. Видеозапись аварии опубликовал телеграм-канал «ДТПшка».
По его данным, инцидент произошел сегодня около 12:30 на Кутузовском проспекте.
На опубликованной каналом записи с городской камеры наблюдения видно, что либо водитель BMW слишком разогнался, либо водитель ехавшей впереди машины остановился неожиданно для него.
BMW, двигавшийся по крайней левой полосе, попытался избежать столкновения с впередиидущей машиной и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся лоб в лоб с седаном BMW золотистого цвета.
После этого «БМВ» слегка задевает еще одну машину, а та, в свою очередь, еще одну.
По информации телеграм-канала, всего в результате ДТП повреждения получили четыре автомобиля и один человек, который был доставлен в больницу. Канал не уточнил, кто он и в каком состоянии находится.
ДТП
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