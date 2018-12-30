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В Новосибирской области в ДТП погибли три человека 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Карасукском районе Новосибирской области, еще трое пострадали, сообщает региональное УМВД.
Согласно данным ведомства, мужчина на автомобиле "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Patrol.
"В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров "ВАЗа" 3 и 15 лет", — говорится в сообщении.
Добавляется, что водитель и двое пассажиров иномарки — женщина и трехлетний ребенок — доставлены в больницу с травмами.
"По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.
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ДТП , Nissan , Nissan Patrol , ВАЗ 2109 , Lada , МВД
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