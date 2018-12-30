Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Карасукском районе Новосибирской области, еще трое пострадали, сообщает региональное УМВД.
Согласно данным ведомства, мужчина на автомобиле "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Patrol.
"В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров "ВАЗа" 3 и 15 лет", — говорится в сообщении.
Добавляется, что водитель и двое пассажиров иномарки — женщина и трехлетний ребенок — доставлены в больницу с травмами.
"По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.