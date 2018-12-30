В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Карасукском районе Новосибирской области, еще трое пострадали, сообщает региональное УМВД Согласно данным ведомства, мужчина на автомобиле " ВАЗ 2109 " выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Patrol. "В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров "ВАЗа" 3 и 15 лет", — говорится в сообщении. Добавляется, что водитель и двое пассажиров иномарки — женщина и трехлетний ребенок — доставлены в больницу с травмами. "По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — отмечается в сообщении.