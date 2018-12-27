В Якутии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД республики.
В среду вечером на участке дороги Чульман — Серебряный Бор Нерюнгринского района Volkswagen Passat на большой скорости врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки 1986 года рождения и его пассажиры: один — 1992 года рождения, двое — 1979 года рождения", — отметили в пресс-службе.
В момент аварии было ясно, без осадков, видимость не ограничена.
"По словам водителя грузовика, примерно со скоростью 20 км/ч он следовал в гору, задние габаритные огни были включены. Перед поездкой мужчина прошел предрейсовый осмотр и инструктаж, путевой лист с соответствующими отметками имеется. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.