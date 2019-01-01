В Индии грузовик въехал в хижину, погибли семь человек

Грузовой автомобиль, перевозивший рогатый скот, въехал в расположенную у дороги хижину, семь человек, включая четырех детей, погибли, сообщает издание New Indian Express со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. По данным источников издания, полицейский фургон преследовал грузовик, перевозивший домашний скот. На высокой скорости водитель транспортного средства не справился с управлением и въехал в хижину. В результате ДТП погибли члены одной семьи, в том числе четыре ребенка и две женщины. На месте происшествия работают правоохранительные органы

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.