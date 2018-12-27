Московских пешеходов осветили 

Пешеходные переходы в Москве оснастили опорами с подсветкой, за год такие конструкции появились по 59 адресам, передает «Вечерняя Москва».
На поддерживающую опору крепится светодиодная лента, которая меняет свой оттенок в зависимости от загорающегося света. Это поможет сократить число ДТП, а водители смогут издалека и в плохую погоду контролировать скорость и отслеживать возможность проезда.
«Светодиодными лентами оснащают устройства на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети», — уточнил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он добавил, что на некоторых переходах дополнительно установлены прожекторы, подсвечивающие пешеходов.
По данным ЦОДД, за первую половину 2018 года число погибших на дорогах Москвы уменьшилось на восемь процентов. Как говорил глава организации Вадим Юрьев, этого удалось достичь благодаря изменению схемы движения, установке видеокамер и дополнительного освещения.