Московских пешеходов осветили

Пешеходные переходы в Москве оснастили опорами с подсветкой, за год такие конструкции появились по 59 адресам, передает «Вечерняя Москва».

На поддерживающую опору крепится светодиодная лента, которая меняет свой оттенок в зависимости от загорающегося света. Это поможет сократить число ДТП, а водители смогут издалека и в плохую погоду контролировать скорость и отслеживать возможность проезда.

«Светодиодными лентами оснащают устройства на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети», — уточнил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов . Он добавил, что на некоторых переходах дополнительно установлены прожекторы, подсвечивающие пешеходов.