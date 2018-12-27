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Под Петербургом поезд протаранил маршрутку 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: vk.com/spb_today
В городе Кудрово (Ленинградская область) поезд протаранил маршрутку на железнодорожном переезде. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |» в соцсети «ВКонтакте».
Информации о погибших и пострадавших пока нет. После аварии перекрыли въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности.
По данным «Невских новостей», в ДТП пострадали три человека.
В группе опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что поезд и покореженная маршрутка пока остаются на переезде.
Интернет-пользователи отметили, что на этом переезде поезда появляются очень редко, некоторые местные жители вообще не знали о них.
«Это перегонный путь мазутки, возможно отгоняли поезд в тупик или на другой путь», — рассказала пользовательница Наталья Станевка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Одна из местных жительниц рассказала, что семафор в момент аварии работал, поезд ехал медленно и сильно сигналил.
«Когда он ехал, уже во всю горел красный и звуковой сигнал предупреждал о приближении поезда. Да и машинист уже сам гудел. Перед маршруткой ещё машин 5-7 проскочило», — отметила Аня Гриценко.
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ДТП , Автоспорт , Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье"
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