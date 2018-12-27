Под Петербургом поезд протаранил маршрутку

В городе Кудрово (Ленинградская область) поезд протаранил маршрутку на железнодорожном переезде. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |» в соцсети «ВКонтакте».

Информации о погибших и пострадавших пока нет. После аварии перекрыли въезд и выезд в Кудрово с проспекта Солидарности.

По данным «Невских новостей», в ДТП пострадали три человека.

В группе опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что поезд и покореженная маршрутка пока остаются на переезде.

Интернет-пользователи отметили, что на этом переезде поезда появляются очень редко, некоторые местные жители вообще не знали о них.

«Это перегонный путь мазутки, возможно отгоняли поезд в тупик или на другой путь», — рассказала пользовательница Наталья Станевка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Одна из местных жительниц рассказала, что семафор в момент аварии работал, поезд ехал медленно и сильно сигналил.