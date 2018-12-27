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Дрифтера задержали за виражи у Вечного огня 

Рамблер 1 час назад
Подмосковные полицейские задержали 19-летнего уроженца Пензенской области, который на арендованном BMW устроил дрифт прямо у Вечного огня в Люберцах, передаёт РЕН ТВ.
"Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 "Мелкое хулиганство" КоАП РФ", — заявила представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.
Наказание по этой статье предполагает штраф до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. В своё оправдание дрифтер заявил, что не видел перед собой «вечный огонь».
"Я извиняюсь перед всем обществом", — покаялся он.
РЕН ТВ опубликовал видеозапись с виражами BMW 25 декабря. На записи видно как автомобиль дрифтует прямо на пешеходной площади перед мемориалом, по которой в этот момент ходят люди. Очевидцы инцидента написали заявление в полицию. После чего в управлении Министерства внутренних дел по Московской области объявили о проведении проверки.
Комментарии
ДТП , Татьяна Петрова , МВД , РЕН ТВ
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