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В Москве автохам заблокировал машину детской реанимации 

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В Москве водитель автомобиля Kia заблокировал машину детской реанимации, выезжавшую из больницы Святого Владимира. Видеозапись инцидента была сделана очевидцем и опубликована в Сети.
Судя по записи, охрана больницы вступила в словесный конфликт с водителем и дело едва не дошло до драки. Как долго скорая помощь не могла выехать из ворот больницы и что послужило причиной конфликта — пока неизвестно.
Происшествием заинтересовались в столичном подразделении Следственного комитета России. «По указанию и. о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова организована доследственная проверка по сообщению о воспрепятствовании проезду машины детской реанимации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Агентству городских новостей «Москва» сотрудница СК Юлия Иванова.
Как сообщал «Ридус», в последнее время случаи вызывающего поведения водителей в отношении карет скорой помощи участились. Речь идет об автолюбителях, которые считают себя «королями дороги» и отказываются уступать преимущество медикам, даже если ценой этого может стать чья-то жизнь.
Так, в январе в Петропавловске-Камчатском машина перегородила во дворе проезд и не пропустила скорую помощь к умирающему молодому человеку. За рулем тогда тоже была женщина, а на пассажирском месте — агрессивный мужчина. В результате 21-летний пациент скончался. В том же месяце водитель «Порше» в Санкт-Петербурге не пропустил скорую и плюнул ей на капот.
В феврале в Новосибирске водитель грузовика, перегородивший дорогу скорой с тяжелобольным пациентом, отказался ее пропустить. Его уговаривали 20 минут, но безрезультатно. В итоге прохожие разыскали владельцев других припаркованных в этом месте машин и те освободили скорой дорогу. В марте в Омске девушка не пропустила спешащую на экстренный вызов скорую, заявив, что не умеет сдавать назад.
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ДТП , Видео , Kia , Porsche , Юлия Иванова , СКР , АГН "Москва"
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