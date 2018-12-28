В Москве автохам заблокировал машину детской реанимации

В Москве водитель автомобиля Kia заблокировал машину детской реанимации, выезжавшую из больницы Святого Владимира. Видеозапись инцидента была сделана очевидцем и опубликована в Сети.

Судя по записи, охрана больницы вступила в словесный конфликт с водителем и дело едва не дошло до драки. Как долго скорая помощь не могла выехать из ворот больницы и что послужило причиной конфликта — пока неизвестно.

Как сообщал «Ридус», в последнее время случаи вызывающего поведения водителей в отношении карет скорой помощи участились. Речь идет об автолюбителях, которые считают себя «королями дороги» и отказываются уступать преимущество медикам, даже если ценой этого может стать чья-то жизнь.

Так, в январе в Петропавловске-Камчатском машина перегородила во дворе проезд и не пропустила скорую помощь к умирающему молодому человеку. За рулем тогда тоже была женщина, а на пассажирском месте — агрессивный мужчина. В результате 21-летний пациент скончался. В том же месяце водитель « Порше » в Санкт-Петербурге не пропустил скорую и плюнул ей на капот.

В феврале в Новосибирске водитель грузовика, перегородивший дорогу скорой с тяжелобольным пациентом, отказался ее пропустить. Его уговаривали 20 минут, но безрезультатно. В итоге прохожие разыскали владельцев других припаркованных в этом месте машин и те освободили скорой дорогу. В марте в Омске девушка не пропустила спешащую на экстренный вызов скорую, заявив, что не умеет сдавать назад.