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Виновник крупного ДТП на Алтае ездил без прав 

News.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: vk.com/@tvzvezda
Стали известны некоторые подробности ДТП в Алтайском крае, в котором пострадали восемь детей. Выяснилось, что виновник аварии ездил без прав, которые у него отобрали за вождение в пьяном виде.
Речь идёт о 30-летнем владельце автомобиля ВАЗ-21063. Выезжая с второстепенной дороги на главную, он не уступил место минивэну Toyota Noah, что и привело к столкновению, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора по Алтайскому краю.
Как писал News.ru, ДТП произошло 28 декабря в 00:10 местного времени в Зональном районе. В результате пострадали десять человек, в том числе восемь детей. С травмами средней тяжести их доставили в одну из больниц города Бийска. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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ДТП , Toyota Noah , Toyota , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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