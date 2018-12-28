Виновник крупного ДТП на Алтае ездил без прав

Стали известны некоторые подробности ДТП в Алтайском крае, в котором пострадали восемь детей. Выяснилось, что виновник аварии ездил без прав, которые у него отобрали за вождение в пьяном виде.

Речь идёт о 30-летнем владельце автомобиля ВАЗ-21063. Выезжая с второстепенной дороги на главную, он не уступил место минивэну Toyota Noah , что и привело к столкновению, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора по Алтайскому краю.