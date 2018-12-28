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Пьяный угонщик-подросток стал грозой подмосковных гаишников 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В Одинцовском районе Подмосковья 16-летний подросток «терроризирует» сотрудников ГИБДД, напиваясь и угоняя машины. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, 10 сентября подросток в нетрезвом состоянии угнал Nissan, попал в аварию, бросил автомобиль и сбежал. 26 декабря сотрудники ГИБДД остановили его на угнанном автомобиле Ford. Подросток снова был пьян, но не успел устроить ДТП.
Так как ему нет 18 лет, материалы по делу об угоне направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Там с ним проведут воспитательную беседу.
«МК» отмечает, что подросток несколько лет посещает специализированный интернат. Родители и учителя из обычной школы не могут с ним справиться.
У молодого человека диагностировали психическое заболевание и «склонность к алкоголизму», утверждает газета. За ним следит лично замдиректора интерната по воспитательной работе, однако ему часто удается от нее ускользнуть.
Комментарии
ДТП , Nissan , ГИБДД , Московский комсомолец
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