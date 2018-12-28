Пьяный угонщик-подросток стал грозой подмосковных гаишников

По данным газеты, 10 сентября подросток в нетрезвом состоянии угнал Nissan , попал в аварию, бросил автомобиль и сбежал. 26 декабря сотрудники ГИБДД остановили его на угнанном автомобиле Ford. Подросток снова был пьян, но не успел устроить ДТП.

Так как ему нет 18 лет, материалы по делу об угоне направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Там с ним проведут воспитательную беседу.

«МК» отмечает, что подросток несколько лет посещает специализированный интернат. Родители и учителя из обычной школы не могут с ним справиться.

У молодого человека диагностировали психическое заболевание и «склонность к алкоголизму», утверждает газета. За ним следит лично замдиректора интерната по воспитательной работе, однако ему часто удается от нее ускользнуть.