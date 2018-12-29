На сбившую двух школьников сотрудницу детсада не заводят дело

В Славянске-на-Кубани полиция отказывается возбуждать уголовное дело против местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила двух школьников на пешеходном переходе. Один из пострадавших четыре дня провел в реанимации, у него закрытая черепно-мозговая травма, ребенка пришлось вводить в искусственную кому. Однако, несмотря на все это, судмедэксперт решил, что здоровью школьника причинен вред средней тяжести, а значит, уголовное дело возбудить не получится. Максимум, что теперь грозит предполагаемой виновнице ДТП, которая, к слову, подшофе ехала забирать своего сына из школы, — это штраф или лишение прав.

"Выпила всего два бокала вина"

Все произошло буквально в нескольких метрах от школы, в которой учится Данила Охотников. Вечером десятого декабря после уроков мальчик вместе с одноклассниками возвращался домой. Дорогу переходили по зебре, которая, как и положено, оборудована лежачим полицейским и знаком ограничения скорости. Но до тротуара дети дойти не успели: в них на полной скорости врезался черный " Ниссан Примера". Причем ехал он по встречке.

Во время опроса очевидцы скажут: автомобиль несся со скоростью минимум 60 километров в час. Три мальчика успели отбежать, Данила и его друг Павел — нет. На кадрах с камеры наблюдения отчетливо видно, как после удара о капот одного из школьников подбрасывает и крутит в воздухе, будто тряпичную куклу. К лежащим на обочине тут же сбегаются прохожие. Но не Светлана Денисова , которая была за рулем "Ниссана". Она остановилась метров через сорок от места ДТП и… даже не вышла из машины.

"Вместо этого она спросила у прохожих, живы ли парни. Потом начала куда-то звонить, — возмущается отец Данилы Максим Охотников. — Салон покинула только мать Светланы, но не для того, чтобы помочь. Она принялась шуметь: мол, дети сами бросались под колеса".

Сама Денисова не вышла из машины, возможно, потому, что просто не смогла бы этого сделать. Медицинское освидетельствование показало: в момент аварии она находилась в достаточно сильном алкогольном опьянении. "Продуть" ее смогли только через три часа после ДТП. Согласно акту, на тот момент у нее было 1,16 миллиграмма на литр алкоголя. Чтобы достичь такого "эффекта", Светлане Николаевне понадобилось употребить как минимум 400 граммов водки — такой результат дает "алкогольный калькулятор".

Впрочем, сама Денисова утверждает, что на работе выпила лишь два бокала вина. К слову, работает она в детском саду, правда, на кухне.

"А ехала в таком состоянии за своим сыном, который учится в той же школе", — уточняет Максим.

"До сих пор не может ходить"

О том, что с мальчиком случилось несчастье, маме Данилы сообщили сотрудники школы. Родители тут же помчались в больницу. Однако к сыну их не пустили. "К нам вышел реаниматолог и сказал, что Даня находится в крайне тяжелом состоянии. В реанимации он пролежал четыре дня. Его даже были вынуждены ввести в искусственную кому. Сделать это рекомендовали нейрохирурги из Краснодарской краевой клинической больницы, с которыми советовались врачи Славянска-на-Кубани", — объясняет Максим.

Через четыре дня Данилу перевели в травматологическое отделение, где он находится до сих пор. Хотя прошло уже 18 дней, домой школьника выписывать не спешат.

"Он до сих пор не может нормально ходить — не слушается одна нога. Врачи связывают это с черепно-мозговой травмой. Ушиб пришелся на лобную часть, а она отвечает за двигательные функции. Кроме того, у сына есть признаки кратковременной амнезии — не помнит события последних двух дней перед ДТП".

Уже известно, что мальчику предстоит долгая реабилитация, после выписки придется лечь на обследование в больницу Краснодара. Его друга из отделения уже выписали, но ходить он самостоятельно по-прежнему не может. У него сотрясение и перелом тазобедренной кости.

Штраф или лишение прав

В медицинской карте Данилы буквально говорится следующее:

"Ребенок поступил в отделение АРО после ДТП в тяжелом состоянии".

Предварительный диагноз, который указан там же, —"закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени". Однако позднее врачи изменили диагноз на ушиб головного мозга средней степени. Несмотря на это, родители мальчика не сомневались, что Светлана Денисова станет фигурантом уголовного дела. Каково же было их удивление, когда в этом им было отказано.

"Дело по 264-й статье Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" возбуждается только в случае причинения тяжкого вреда здоровью. А эксперт, работавший по нашему ДТП, признал, что здоровью Данилы был нанесен вред средней тяжести. Так что дело переквалифицировали в административное, а сбившей сына женщине теперь грозит штраф или лишение прав", — объясняет Максим.

Родители с этим отнюдь не согласны: "Даже сами врачи признают, что это очень странно. Потому что ребенок еще не восстановился и неизвестно, сколько всего ему еще предстоит. Мы будем обжаловать это решение. На днях были на приеме у прокурора Славянска-на-Кубани. Он пообещал нам помочь и сделать дополнительную судмедэкспертизу уже в Краснодаре".

Родители Данилы предполагают, что повреждения у их сына "смягчили" не просто так.

"Отец Светланы раньше занимался техобслуживанием автомобилей, а значит, имеет связи в нашем ГИБДД", — утверждает Максим.

"Экспертизу можно оспорить"

Как объяснил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения не считается достаточным для возбуждения уголовного дела.

"Определяющим фактором является степень тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений. Это медицинский критерий, устанавливает его судмедэксперт на основе нормативных документов", — говорит юрист.

Но в заключениях специалистов порой проскакивают ошибки. "Это бывает, когда, к примеру, эксперт обладал недостаточным количеством необходимых материалов по делу или не обратил внимания на обстоятельства, имеющие значение. В таких случаях следователю необходимо назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу. Причем ходатайствовать перед следователем о проведении повторного исследования может и заинтересованная сторона". Кроме того, Мишонов советует родителям пострадавшего мальчика обратиться к независимым специалистам в области судебной медицины.

В свою очередь, корреспондент РИА Новости показала заключение сделанной в Славянске-на-Кубани экспертизы судебно-медицинскому эксперту, старшему лаборанту кафедры судебной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Сергею Груховскому. Он считает, что, хотя документов для точных выводов недостаточно, основания для обжалования есть.

"Чтобы определить, какой вред здоровью мальчика был нанесен, нужно посмотреть КТ-исследования головного мозга, которые были проведены ребенку. Без них мои выводы будут очень условными. Но в заключении моего коллеги есть выдержки из расшифровки КТ. В частности, там сказано, что у ребенка имеются геморрагические очаги ушиба правой лобной и височной долей, что свидетельствует о наличии морфологической деструкции мозга. На основании статьи "Клинико-компьютерно-томографическая классификация ушибов головного мозга", написанной специалистами НИИ имени Склифосовского, можно сделать вывод, что данная черепно-мозговая травма — тяжелой степени. А значит, ее можно расценивать как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни".

Помимо этого, Груховский полагает, что само исследование не соответствует нормативно-правовым документам Минздрава , которыми должен пользоваться эксперт при проведении судебно-медицинской экспертизы. По этому признаку ее тоже можно оспорить.

Пока же по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ Светлане Денисовой грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей. Или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.